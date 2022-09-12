تقام الخميس المقبل بمدينة الرياض فعاليات الدورة التمهيدية لمدربي الايكيدو التي تنظمها اللجنة السعودية للايكيدو بالتعاون مع معهد إعداد القادة خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر الجاري بمشاركة 25 مدربا.

ويحاضر في الدورة مدير التدريب والتطوير في اللجنة السعودية للآيكيدو الدكتور أسعد المدني.

وستكون أبرز محاور الدورة مقدمة في لعبة الآيكيدو والتعرف على اللعبة وقانون اللعبة ومهارات التواصل مع اللاعبين وكيفية التعامل معهم وعوامل الأمن والسلامة وطرق التدريب العملي بجانب الجوانب النفسية والإدارية للعبة.

وأكد رئيس اللجنة السعودية للايكيدو المهندس باسم زارع أن هذه الدورة تعتبر الدورة الثالثة في هذا الموسم بعد أن أقيمت الدورة الأولى في مدينة ينبع للرجال، وأقيمت الدورة الثانية في الرياض للسيدات. وتسعى اللجنة إلى التنوع في الدورات التدريبية المختلفة، مؤكدا أن اللجنة السعودية للايكيدو تولي الاهتمام بإقامة الدورات التدريبية في مختلف الجوانب لتحقيق الاستفادة الكاملة منها ونقل الخبرات والمعلومات لكي تنعكس بالشكل الإيجابي على اللعبة.