تتجه أنظار عشاق كرة اليد، اليوم الخميس، نحو صالة وزارة الرياضة بالدمام، التي ستشهد المواجهة المرتقبة بين فريقي مضر والخليج عند تمام الساعة الـ4:00 عصراً، واللذين يتنافسان على الظفر بلقب بطولة السوبر السعودي 2022.

يدخل فريق مضر المواجهة وهو يحمل لقب النسخة الأولى من البطولة بعد فوزه على النور الموسم الماضي في العاصمة الرياض، ساعياً لتحقيق البطولة للمرة الثانية على التوالي، بعد أن دعّم صفوفه بالمحترف التونسي سيف حميدة الذي سيواجه فريقه السابق، إضافة لمواطنه أمين بنور، ولاعب المواليد المصري مهاب حسام، ويقود الدفة الفنية المدرب المصري شريف مؤمن، ويساعده العراقي أحمد حسين.

ومن الجانب الآخر، يأتي الخليج راغباً بالظفر بلقب بطولة السوبر، بعد أن جدّد مع المحترف الصربي نيمانيا ملادينوفيتش، كما دعّم صفوفه بقائد المنتخب البحريني حسين الصياد، وعلى المستوى المحلي تعاقد مع الرباعي الدولي: رامي المطيري، صادق المحسن، مرهون الماء، والحارس محمد آل سالم، فيما سيغيب الأخيران عن المواجهة بسبب الإصابة، ويقود الفريق فنياً اليوناني ديميتريس ديميترولاس، ويساعده الوطني موسى الهزاع، إضافة إلى مدرب الحراس العراقي كاظم ناصر، ومحلل الأداء الياباني يويا كوباياشي.

وصول الفريقين إلى السوبر

يتواجد مضر في اللقاء إثر تحقيقه لقب بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز في الموسم الماضي، بعد منافسة شرسة وصلت إلى مواجهة فاصلة مع فريق الخليج عقب تعادلهما بالنقاط في نهاية جولات الدوري، ويتواجد فريق الخليج بصفته بطلاً لكأس الأمير سلطان بن فهد بعد تحقيقه اللقب من أمام فريق الصفا.

قمة جماهيرية منتظرة

من المتوقع أن تحظى المواجهة بحضور جماهيري غفير من جانب محبي الفريقين، إذ تعود المنافسة من جديد على صالة وزارة الرياضة بالدمام، بعد أن شهد الموسم الماضي حضوراً جماهيرياً بارزاً في المواجهات التنافسية التي أُقيمت على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف، إذ شهدت الصالة حضور أكثر من 30 ألف متفرج خلال 3 أيام.

الصفار: جاهزون لإبقاء البطولة في القديح

أكد لاعب فريق مضر «عباس الصفار» جاهزية فريقه التامة لخوض غمار الموسم الجديد بدايةً من مباراة السوبر، وحول مواجهة السوبر قال: «الروح الجماعية مع تطبيق توجيهات المدرب بعد توفيق الله ستقودنا إلى تحقيق البطولة وإبقاء اللقب بجانب لقب الموسم الماضي في خزائن النادي بالقديح».

السيهاتي: جماهيرنا ستقودنا للفوز

من جهته ثمّن لاعب فريق الخليج منصور السيهاتي وقفة جماهير فريقه ومساهمتهم في تحقيق بطولة الكأس الموسم الماضي والمنافسة على بقية البطولات حتى الرمق الأخير، وأبدى ثقته في زملائه اللاعبين، وقال إنهم قادرون هذا الموسم على إسعاد جماهيرهم بتحقيق لقب السوبر ثم التفكير جدياً في بقية منافسات الموسم الجديد.