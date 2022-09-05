أعلن الاتحاد السعودي لكرة السلة لائحة انتقالات اللاعبين السعوديين والتي تستهدف تنظيم وتطوير عقود اللاعبين المحليين مع الأندية وانتقالاتهم مع تحديد أهلية اللاعبين المطبق عليهم في اللائحة، وحدد الاتحاد السعودي الضوابط والشروط الخاصة في انتقال اللاعبين والتي تضمنت:

١- تطبيق لائحة أوضاع اللاعبين خلال فترة التصنيف الثانية اعتبارا من ٢٨ اكتوبر ٢٠٢٢ إلى ١٦ نوفمبر ٢٠٢٢م.

٢- تطبق اللائحة للفئة العمرية التي أتمت ١٨ عاما وسيتم احتسابها طبقا لسنة الولادة وحيث ستطبق هذا الموسم على مواليد سنة ٢٠٠٣ م فما أقل.

٣- مدة العقود للاعبين لا تقل عن موسم رياضي واحد ولا تزيد على ثلاثة مواسم رياضية.

من جانبه، أوضح المدير التنفيذي للاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالإله بن شعيل أن اللائحة الجديدة تتوافق مع أنظمة الاتحاد الدولي لكرة السلة لانتقالات اللاعبين وستساعد على وضع الأسس الإدارية للتعاقدات مع اللاعبين مع الأندية المحلية، كما أشار ابن شعيل إلى أن حقوق الأندية ستحفظ من خلال أولوية آخر ناد لعب له اللاعب من خلال الفئات السنية لتقديم عرض للتوقيع مع النادي وتكون قيمة العرض بمثابة بدل تدريب في حالة رفض اللاعب لهذا العرض لانتقاله لناد آخر قبل بلوغه سن ٢٢ سنة.

وأوضح المدير التنفيذي أن الاتحاد سيشكل لجنة قانونية للبت في الخلافات التعاقدية لهذه اللائحة وسيتم خلال أيام توضيح الأمور المخصصة للائحة والإجابة عن جميع الاستفسارات من خلال ورشة عمل يقيمها الاتحاد السعودي لكرة السلة لهذا الغرض.