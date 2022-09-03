توج رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة أحمد الصبان، مساء اليوم، الفائزين في الجولة الذهبية لبطولة المملكة للأسلحة الثلاثة (السايبر والشيش والابيه) عمومي، التي اختتم بها الموسم الرياضي للمبارزة بمشاركة 96 لاعباً، وذلك في الصالة الرياضية باستاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، بحضور نائب رئيس الاتحاد محمد بوعلي، وعضو مجلس الإدارة الدكتور واسم الحسن، والمدير التنفيذي عبدالله السنيد، وشهدت البطولة مشاركة لاعبين من باكستان والكويت والبحرين ومصر.

ففي منافسات سلاح الشيش (فردي) حقق علي البنعلي الميدالية الذهبية، ونال عادل المطيري الميدالية الذهبية في سلاح السايبر، فيما انتزع خليفة العميري الميدالية الذهبية في سلاح الابيه.

وفي منافسات (الفرق) حقق نادي الهدى ذهبية سلاح السايبر، وكذلك ذهبية سلاح الابيه، فيما حصل نادي الكويت الكويتي على ذهبية سلاح الشيش.

ووفقا للتصنيف العام للبطولة، تأهل 45 لاعبأ (15 لاعباً من كل سلاح) لدورة الألعاب السعودية التي ستقام في أكتوبر المقبل بمدينة الرياض.