يلتقي المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئين، يوم غد الأربعاء، مع نظيره المنتخب الياباني، عند تمام الساعة الرابعة مساءً، في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع للبطولة الآسيوية الـتاسعة لمنتخبات الناشئين المؤهلة لبطولة العالم «كرواتيا 2023م»، والمقامة منافساتها على صالة مدينة خليفة الرياضية بالعاصمة البحرينية «المنامة».

وكان الأخضر الناشئ قد ضمن صعوده إلى بطولة العالم بعد وصوله إلى الدور نصف النهائي إثر صدارته للمجموعة الثانية بالعلامة الكاملة برصيد 10 نقاط، قبل أن يخسر مواجهة الدور نصف النهائي أمام المنتخب الإيراني بفارق هدف وحيد، بعد مباراة مثيرة امتدت إلى أربعة أشواط إضافية، وانتهت بنتيجة (32-33).

وفي سياق متصل، واصل ناشئو الأخضر استعداداتهم لمواجهة اليابان، حيث فرض الجهاز الفني للأخضر مساء اليوم الثلاثاء حصتين تدريبيتين شارك فيها جميع اللاعبين، وعمد من خلالها إلى تطبيق عدد من الجمل الفنية في الجانبين الهجومي والدفاعي، إضافة لحصة الفيديو التي تم خلالها مشاهدة العديد من المقتطفات للمواجهات السابقة.