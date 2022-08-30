شاركت اللجنة السعودية للآيكيدو في فعاليات «برنامج الجوف الشبابي» التي نظمها فرع وزارة الرياضة بمنطقة الجوف، وقام فريق الآيكيدو المكون من مدير التدريب والتطوير في اللجنة أسعد المدني والمدير التنفيذي أنور عطاالله ومسؤول تدريب الناشئين أحمد تركستاني بالمشاركة في برنامج الجوف الشبابي في مدينة سكاكا حيث كان في استقبالهم مدير فرع وزارة الرياضة بمنطقة الجوف مريح المريح والمشرف على البرنامج ماضي الرويلي.

وقام الفريق بتقديم نبذة تعريفيه عن رياضة الآيكيدو، وكذلك تم عمل عرض أمام الجمهور المكون من مختلف شرائح المجتمع عن كيفية مواجهة المواقف الصعبة بالسيطرة على الخصم وتثبيته وإنهاء الهجوم بدون الإضرار بالطرف الآخر مما لاقى استحسانا وتفاعلا كبيرا من الجمهور الحاضر.

وقد شارك في العرض كل من المدربين: سعود السحيمي، محمد الشهري، إسماعيل ميقا، وفي نهاية المشاركة تم تقديم الجوائز للحضور المشاركين من خلال طرح أسئلة مباشرة عن رياضة الآيكيدو.