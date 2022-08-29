خسر المنتخب السعودي لكرة السلة أمام نظيره الفلبيني ٨٤ - ٤٦ في اللقاء الذي أقيم اليوم (الإثنين) في العاصمة الفلبينية مانيلا، بثاني مبارياته بالنافذة الثانية بتصفيات كأس العالم.
وتقدم المنتخب السعودي في الفترة الأولى ١٤ - ١١، إلا أن المنتخب الفلبيني نجح في العودة للمباراة وفرض أفضليته وسيطرته في الفترة الثانية ٣٧ - ٢٨، واستمرت أفضليته على مدار اللقاء وينهي الفترة الثالثة لصالحه ٦١ - ٣٦ ويواصل أفضليته في الفترة الرابعة وإنهاء اللقاء لصالحه.
وسجل للمنتخب السعودي مصعب قاضي ٩ نقاط، خالد عبدالجبار ٩ نقاط، مثنى المرواني ٩ نقاط، محمد المرواني ٨ نقاط، أيمن بلال ٤ نقاط، فهد بلال ٣ نقاط، ناصر أبو جلاس نقطتين، وثامر محمد نقطتين.