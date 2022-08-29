خسر المنتخب السعودي لكرة السلة أمام نظيره الفلبيني ٨٤ - ٤٦ في اللقاء الذي أقيم اليوم (الإثنين) في العاصمة الفلبينية مانيلا، بثاني مبارياته بالنافذة الثانية بتصفيات كأس العالم.

وتقدم المنتخب السعودي في الفترة الأولى ١٤ - ١١، إلا أن المنتخب الفلبيني نجح في العودة للمباراة وفرض أفضليته وسيطرته في الفترة الثانية ٣٧ - ٢٨، واستمرت أفضليته على مدار اللقاء وينهي الفترة الثالثة لصالحه ٦١ - ٣٦ ويواصل أفضليته في الفترة الرابعة وإنهاء اللقاء لصالحه.

وسجل للمنتخب السعودي مصعب قاضي ٩ نقاط، ‏خالد عبدالجبار ٩ نقاط، ‏مثنى المرواني ٩ نقاط، ‏محمد المرواني ٨ نقاط، ‏أيمن بلال ٤ نقاط، ‏فهد بلال ٣ نقاط، ‏ناصر أبو جلاس نقطتين، ‏وثامر محمد نقطتين.