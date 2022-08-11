حقق أبطال المنتخب السعودي للشطرنج 4 ألقاب أولمبية خلال مشاركتهم في أولمبياد العالم بالهند – تشيناي – 2022، والتي أقيمت خلال الفترة من 28 يوليو إلى 10 أغسطس، بمشاركة اللاعبين: أحمد الثبيتي، وعبدالله المطيري، وأحمد الرحيلي، وعبدالعزيز الزامل، وأحمد الحارثي، واللاعبات داليا السميري، وبدور الشلاش، وأسماء الجابري، وأفنان القبيشي، وندى المهنا، مع وجود المدير الفني للاتحاد عبدالرحمن مسرحي، ومدرب المنتخب السعودي محمد حدوش.

وحقق أخضر الشطرنج للسيدات إنجازين مع مشاركته الدولية الأولى خارج المملكة، وكان قاب قوسين أو أدنى من خطف ميدالية ذهبية في الأولمبياد قبل فقدانها بفارق نقطة واحدة عن المتصدر، في الوقت الذي حققت فيه لاعبة المنتخب السعودي داليا السميري أعلى لقب دولي WFM أستاذة اتحادية، تمنحه اللجنة المنظمة حصلت عليه بعد حصولها على لقب WCM مرشح أستاذ عقب خمسة انتصارات متتالية، بينما حققت اللاعبة أسماء الجابري لقب WCM مرشح أستاذ مع مشاركتها الأولى.

وعلى صعيد أخضر الرجال للشطرنج، حقق اللاعب أحمد الرحيلي نتائج إيجابية خلال مشواره في الأولمبياد 9.5 من 11 جولة وتوج الآخر بأعلى لقب تمنحه دورة الألعاب الأولمبية العالمية للشطرنج FM أستاذ اتحادي، كما حقق اللاعب أحمد الحارثي -رغم صغر سنة الذي لم يتجاوز 18 عاما- نتائج مميزة توج على إثرها بلقب مرشح أستاذ CM.

من جهته، بارك رئيس الوفد السعودي المشارك في الأولمبياد ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للشطرنج عبدالله الوحشي لكل اللاعبين واللاعبات جهودهم ونتائجهم المشرفة في البطولة، وقال: «تمثيل وظهور مشرف في المحفل الدولي الكبير بوجود 190 فريقا من 180 دولة وأعتقد أن تحقيق النتائج الجيدة ساهم في رفع تصنيف نجومنا الدولي مع اكتساب الخبرات والاحتكاك من خلال اللعب أمام منتخبات كبرى في الأولمبياد العالمية».

وتابع: «نحظى في الاتحاد السعودي للشطرنج بدعم غير محدود من قيادتنا -أعزها الله- وبمتابعة كبيرة من وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ونائبه الأمير فهد بن جلوي بن مساعد -حفظهما الله- وكل ذلك انعكس بالجانب المعنوي والإعدادي على أبطال الأخضر، في هذه المشاركة سعينا من خلال إستراتيجية العمل داخل الاتحاد الاعتماد على شباب وشابات أكفاء قادرين على وضع اللبنة الأولى للمنتخب السعودي سواء للرجال كمشاركة رابعة لهم أو حتى للسيدات كمشاركة أولى وأنهن قادرات على تحقيق المراكز المتقدمة والألقاب الدولية بإذن الله في القريب العاجل وصناعة أسماء سعودية عالمية تخدم هذه اللعبة النخبوية».