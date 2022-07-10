ساهم رئيس الرابطة السعودية للمدربين، علي الزهراني، في تحقيق منتخب أوزبكستان للكاراتيه أول ميدالية برونزية في دورة الألعاب العالمية التي تقام حاليا في أمريكا.

وحقق بطل العالم الأوزبكي دستن بيك برونزية القتال تحت وزن 75 كغم، حيث أشرف الكابتن علي الزهراني على تدريبه من خلال إعداده لهذه البطولة على مرحلتين كانت الأولى على مدى شهر بمدينة الجبيل والثانية على مدى ثلاثة أسابيع في طشقند.

ويعتبر هذا الإنجاز مصدر فخر للرياضة السعودية التي تلقى كل الاهتمام والدعم والتوجيه من قبل القيادة الرشيدة ومن خلال اهتمام ومتابعة وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية، ما جعل العديد من الدول تسعى إلى الاستفادة من الخبرات والكوادر السعودية المؤهلة، ويعتبر الزهراني أحد النماذج المميزة في مجال الكاراتيه على الصعيد العالمي لخبرته ومساهمته في تحقيق العديد من الإنجازات العالمية التي كان آخرها هذا الإنجاز.

وعبر المدرب الزهراني عن سعادته بهذا الإنجاز، مؤكدا أن ما تحقق جاء بفضل الله ثم بالدعم والتوجيه الذي وجده من قبل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ونائبه في اللجنة الأولمبية الأمير فهد بن جلوي.

وأوضح الزهراني لـ«عكاظ» أن مذكرة التبادل بين اللجنتين الأولمبية السعودية والأوزبكية تعطي المجال بين الجانبين لتبادل الخبرات، والحمد لله تمكن اللاعب دستن بيك من تحقيق أول ميدالية لبلاده، وكان يستحق الذهب ولكن خسر في نصف النهائي بصعوبة.