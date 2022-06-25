تأهل منتخب سفارة المملكة في إسبانيا إلى دور الثمانية وذلك ضمن البطولة العالمية للسفارات التي تقام حاليا في مدريد، عقب فوزه على منتخبات البيرو وهنغاريا.

ومثل منتخب سفارة المملكة كل من عيسى الحربي، وعبدالله الزهراني، وحسين الزهراني ويحيى عسيري، وعلي عسيري، وفادي عكام، وصنيتان أبو اثنين، وفيصل الشمراني، وعبدالرحمن العنزي.

وتواجد سفير المملكة عزام بن عبدالكريم القين في أرضية الملعب قبل انطلاقة المباراة وشد من أزر اللاعبين وطالبهم بتحقيق نتائج طيبة في هذه البطولة التي تعبر عن التكاتف بين العاملين في القطاع الدبلوماسي.

وقد لعب المنتخب مباراته الأولى أمام بيرو وتغلب عليه بهدف دون مقابل، فيما سحق منتخب هنغاريا بثمانية أهداف دون مقابل، وخسر المباراة الثالثة أمام منتخب كولومبيا بثلاثة لواحد، ليتأهل لدور الثمانية ويلاقي غدا منتخب الكويت.