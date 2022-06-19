عقدت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات 2022، ظهر اليوم (الأحد)، الاجتماع التنسيقي الخاص بالبطولة، بحضور أعضاء اللجنة وممثلي المنتخبات المشاركة لإطلاعهم على لوائح وأنظمة البطولة وعلى الترتيبات الإدارية والفنية الخاصة بالمباريات التي تنطلق غدا (الاثنين).

من جانب آخر، يعقد مدربو المنتخبات مؤتمراً صحفياً في صالة وزارة الرياضة، لتسليط الضوء على استعدادات كل منتخب لمنافسات البطولة، حيث تقام بطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات في نسختها السادسة التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم خلال الفترة من 20 إلى 28 يونيو الحالي باستضافة الاتحاد السعودي لكرة القدم على صالة وزارة الرياضة في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة 10 منتخبات، هي السعودية والمغرب ومصر والكويت وليبيا والعراق والجزائر وفلسطين وموريتانيا والصومال.

وفي جانب آخر، أنهت اللجنة المنظمة كافة الترتيبات اللازمة لانطلاق منافسات البطولة، حيث اكتمل وصول جميع المنتخبات إلى مدينة الدمام، واكتملت التجهيزات الإدارية والفنية والإعلامية في صالة وزارة الرياضة، حيث ستنقل مباريات البطولة عبر شاشة قنوات الرياضية السعودية.