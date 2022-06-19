وصلت بعثة المنتخب السعودي لرفع الاثقال إلى مطار الملك فهد الدولي بالدمام قادمة من مدينة ليون المكسيكية بعد المشاركة في بطولة العالم للناشئين تحت 17 سنة للرجال والسيدات واستطاع لاعب المنتخب السعودي الرباع علي مجيد خليتيت تحقيق المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات وزن 55 كجم كما حقق الرباع السعودي محمد باسم المرزوق الميدالية الفضية في منافسات الخطف في وزن 61 كجم.كما أشاد رئيس الاتحاد السعودي لرفع الاثقال محمد الحربي بهذا الإنجاز وقال: ما تحقق لـ«رفع الاثقال السعودية» يعود إلى توفيق الله أولاً ثم بالدعم الذي تجده الرياضة في المملكة من قبل مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد ممثلا بدعم وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية للرياضة عموما ولرفع الأثقال خصوصا.