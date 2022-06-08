يتطلع الفريق الأول لكرة اليد بنادي مضر إلى بلوغ نهائي بطولة الأندية الخليجية الـ38 أبطال الكؤوس، عندما يواجه منافسه الكويت الكويتي في الساعة السابعة من مساء غدٍ (الخميس) على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في الكويت.وكان مضر تأهل وصيفاً لمجموعته الثانية خلفاً للمتصدر فريق النجمة البحريني الذي سيواجه في اللقاء الآخر فريق الأهلي القطري، وهو يتسلح بالحارس الدولي الجزائري عبدالملك سلاحجي والتونسي أمين بالنور، وقائد الفريق الدولي حسن الجنبي ومحمد العباس، إضافة إلى جماهيره الكبيرة التي تزحف من المنطقة الشرقية.وسبق لمضر أن بلغ نهائي البطولة مرة واحدة في النسخة الـ36 عام 2016 التي أقيمت في مسقط وخسرها أمام فريق الريان القطري.