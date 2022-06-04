توج نائب رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة سعد الرويس براعم الخويلدية بكأس بطولة المملكة للبراعم للكرة الطائرة بعد فوزه على الأهلي بشوطين مقابل لا شيء. وجاءت نتائج الأشواط (25-15، 25-21). وذلك في ختام منافسات البطولة التي شهدت مشاركة 12 ناديا على مستوى المملكة وأقيمت منافساتها على 3 صالات رياضية بالمنطقة الشرقية.

وسلم عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة إبراهيم آل إبراهيم الميداليات الفضية لنادي الأهلي، وسلم عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة نايف الرجب الميداليات البرونزية لنادي الفتح صاحب المركز الثالث بعد فوزه على اليرموك 2/0، جاءت نتائج الأشواط 25/14، 25/20. فيما سلم عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة عبدالمحسن آل عبيد الميداليات البرونزية لنادي اليرموك صاحب المركز الرابع في البطولة.