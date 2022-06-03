أعرب الرئيس التنفيذي لشركة السرعة الرياضية أحمد مازن المطبقاني، عن سعادته بانضمامه لمجموعة الشركات الرياضية، لإيجاد أفكار مبتكرة وحلول لكل ما يخدم قطاع السيارات والدراجات النارية والهوائية والفعاليات والمغامرات السياحية.

وأفاد المطبقاني بأن إعلان الانضمام جاء بعد اجتماع مطول مع الشريك المؤسس والمشرف العام ماجد قاروب، والرئيس التنفيذي للشركات الرياضية شيرمان فولكنر، متسلحا بخبراته السابقة أمينا عاما لاتحادات السيارات والدراجات النارية للاستفادة من المناخ الرياضي الاجتماعي الثقافي الجديد الذي أتاحته القيادة للوطن من خلال وزارة الرياضة التي يرأسها بطل السباقات الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ورئيس اتحاد السيارات الأمير خالد بن سلطان لتحقيق رؤية المملكة 2030.

وقال: نتطلع لتفاعل مجتمعي لأكثر من 30 مليون مواطن ومقيم في رفع نسبة الممارسين للرياضة في المجتمع لنكون من المشاركين في الوصول لمستهدفات رؤية السعودية 2030 لتحقيق رسالة الشركة في أن نكون رواد الرياضية الترفيهية المجتمعية بالشراكة مع اتحاد الرياضة للجميع والاتحادات الرياضية الأخرى ذات العلاقة وفي مقدمتها اتحاد السيارات والدراجات النارية واتحاد الدراجات الهوائية.

وتابع: ستعلن الشركة قريبا تصميم برامج وتنفيذ فعاليات تستهدف أكثر من 70 علامة تجارية لشركات وصانعي السيارات والدراجات النارية لأكثر من 300 نوع من السيارات والدراجات، تشمل تحديات القيادة ومتعة الرحلات من Scooters إلى GT تمكن 30 مليون مواطن ومقيم يملك سيارة رياضية أو فاخرة أو عائلية على مستوى الوطن من المشاركة وبالتعاون مع الجميع لإطلاق المزيد من الفعاليات لإشباع الشغف والحماسة للقيادة لجميع ملاك السيارات والدراجات من السيدات والرجال وتوقيع اتفاق مع حلبة «ذا تراك» في جدة لتكون باكورة أعمال شركة السرعة الرياضية.

من جانبه، عبر الرئيس التنفيذي للشركات الرياضية شيرمان فولكنر عن فخره واعتزازه وجميع زملائه في فريق العمل من القيادات التنفيذية والرياضية والإدارية بأن يكونوا ضمن كوكبة الشركات التي تأسست قبل عدة أشهر لتواكب رؤية 2030، وتطلعات الدولة والقيادة تجاه الرياضة والترفيه والسياحة والثقافة في إطار برنامج جودة الحياة، البرنامج الذي يتطلع إلى أكثر من 2400 فعالية سنوية في مختلف مناطق المملكة، 400 منها في قطاع الرياضة و1180 في قطاع الثقافة والفنون و380 في قطاع العروض العالمية.

وقال: هذا يجعلنا نعلم أننا أمام برنامج طموح لعنان السماء يشارك في تحقيقه معظم وزارات وهيئات الدولة وفي مقدمتها وزارات الرياضة، والثقافة، والسياحة، والإعلام، والتعليم، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للترفيه.

وتابع: إن المتتبع لكلمات وعبارات ولي العهد عن الرياضة كصناعة وشقيقتها من الثقافة والترفيه والسياحة وقدرتها على خلق 3 ملايين وظيفة يدرك حجم الاستثمارات والأعمال والفرص الواعدة لجميع الشركات والمؤسسات الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة في جميع المجالات. إن مجموعة شركاتنا التي نعلن انطلاقها بشراكات عالمية ومنتجات غير تقليدية من خلال 10 شركات ستتعامل مع ألعاب تابعة لأكثر من 100 لجنة واتحاد رياضي في مقدمتها اتحاد الرياضة للجميع.

واستطرد: نعم، اتحاد الرياضة للجميع لأن الشعار الأساسي للمجموعة هو رياضة ترفيهية مجتمعية موجهة لأكثر من 30 مليون مواطن ومقيم وغيرهم من السياح المتابعين للفعاليات الرياضية العالمية التي تستحوذ مجموعتنا على عدد من حقوق الامتياز العالمي في ألعاب السلة والبحر والألعاب الإلكترونية والسيارات والدراجات النارية والثقافة والفنون والعروض وعدد من الألعاب القتالية مما يدعم برامج السياحة السعودية.

وقال: نتطلع إلى مشاركة مجتمعية مع القطاع الخاص للاستثمار في المشاريع والبرامج والفعاليات الرياضية ذات الطابع الاجتماعي، وندعو طلبة الجامعات وكليات الرياضة والإدارة والسياحة والضيافة والتسويق والإعلام والإدارة إلى اغتنام فرص التدريب والعمل والاستثمار التي تتيحها شركاتنا اليوم لهم، خصوصا مع تنوع مجالات أنشطة الشركات التي تتضح من أسمائها المباشرة وهي: السماء الرياضية واللكمة الرياضية والذكاء المعني الرياضية والكره الطائرة البحر الرياضية والتفكير الرياضية والسرعة الرياضية والركلة الرياضية والحوافر الرياضية وآخرها شركة حشود للفعاليات الترفيهية.

وأكد أنه مع كل انطلاقة لإحدى الشركات، سنكرر الاجتماع لشرح وطرح أهم أهداف الشركة التي ستتولد عنها شركات مستقبلية لكل لعبة، بما قد يصل بشركاتنا إلى أكثر من 100 شركة خلال الأعوام الثلاثة القادمة، ليكون لدينا شركة لكل لعبة واتحاد رياضي بما فيها الألعاب الشعبية. سعداء بهذا الحفل لتوقيع شركة السرعة الرياضية لاتفاقية ادارة واستثمار وتسويق لحلبة رياضة السيارات «ذا تراك» المملوكة لشركة المدينة الرياضية العالمية المحدودة التي يرأسها السيد عبدالجليل خالد بترجي لتطوير وتفعيل الفعاليات الخاصة بالسيارات والدراجات النارية والهوائية.

من جهته، قال الشريك المؤسس والمشرف العام ماجد قاروب: تشرفت بالعام 2005 بأن أكون محاميا ومستشارا قانونيا للجنة الاحتراف باتحاد القدم، ومنها تعددت مواقعي في المنظومة الرياضية حتى عام 2018 في اتحاد القدم ووزارة الرياضة وهيئة دوري المحترفين واللجنة الأولمبية وعدد من الاتحادات الرياضية، كان منها اتحاد السيارات والدراجات النارية، وعلى الصعيد العربي تشرفت بالعمل العربي لكرة القدم واتحاد اللجان الأولمبية العربية، إضافة إلى عضوية العديد من الاتحادات والهيئات الرياضية ذات العلاقة بالرياضة وكرة القدم من الجوانب القانونية والإدارية والاستثمارية، ودوليا تشرفت بالعمل عضوا في اللجنة القانونية لكرة القدم بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، التي أتاحت الكثير من العلاقات مع القيادات القانونية والإدارية والاستثمارية لقطاع الرياضة على الصعيدين الدولي والعالمي.

وتابع: تلك الخبرات والتجارب سمحت لي بإطلاق ملتقى المسؤولية الاجتماعية للشباب الذي دشن برعاية الأمير نواف بن فيصل، واستمر مع الأمير عبدالله بن مساعد، وتم خلاله تأسيس أول لجنة رياضية مشتركة من الجنسين في وزارة الرياضة.

وأكد أن كل تلك التجارب والخبرات وجدت فرصتها الحقيقية مع رؤية 2030 والدعم المالي والمعنوي السخي وغير المسبوق للرياضة من خلال جودة الحياة الذي يشمل الترفيه والسياحة والثقافة، وهذا الذي منحني الشجاعة والحماس لاستغلال الشغف الرسمي والحماسة الاجتماعية بالرياضة لتأسيس 10 شركات للتعامل مع جميع الألعاب والاتحادات والفعاليات الرياضية من البوابة الاجتماعية الترفيهية.

وشدد على أن المسيرة المهنية التي اندمجت مع ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد السعودي أدت إلى تمكين الشركات من الخبرات والمنتجات العالمية بالرغم من حداثة تأسيسها في مختلف الرياضات، لتتمكن من أداء رسالتها التي وجدت لأجلها، وهو تقديم الفعاليات والبرامج لأكثر من 30 مليون مواطن ومقيم.

وفي ختام حديثه، قدم قاروب شكره لفريق العمل لقيادة الشركات الذي يترأسها الرئيس التنفيذي السيد شيرمان فولكنر صاحب الخبرات الطويلة في صناعة الترفيه والسياحة لعقود من الزمن والعمل بالولايات المتحدة الأمريكية والسعودية.