توّج المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن محسن خرمي الفائزين في نهائيات دوري المدارس لكرة القدم على مستوى المنطقة، حيث فازت متوسطة الفرسان من تعليم الرياض بالمركز الأول في فئة 15 سنة، كما فازت ثانوية طيبة من تعليم الزلفي بالمركز الأول في فئة 18 سنة.

وتأتي البطولة ضمن خطة المشروع الرياضي الوطني لدوري المدارس المنفذة أخيراً، على مستوى المملكة بالتعاون والشراكة بين وزارتي التعليم والرياضة، والذي يهدف إلى صناعة جيل جديد من الرياضيين السعوديين وتعزيز الرياضة المدرسية وتنمية الأنشطة الرياضية في المجتمع، ضمن مستهدفات وزارتي الرياضة والتعليم المنبثقة من رؤية المملكة 2030.

وبارك المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور حسن خرمي للفائزين، مشيراً إلى أن البطولة قد حققت الهدف المنشود منها، وهو اكتشاف وتأهيل الطلاب الموهوبين في مجال كرة القدم ليكونوا نواة لجيل الرياضيين السعوديين الذين سيمثلون منتخبات وطنهم مستقبلاً.

من جهته، أوضح مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية عبدالله بن سعد الغنام أن البطولة على مستوى تعليم الرياض شارك فيها أكثر من 12 ألف طالب من خلال 1113 فريقاً مشاركاً يمثلون 354 مدرسة.

من جانبه، بيّن مدير إدارة النشاط الطلابي في تعليم الرياض أنور أبوعباة أنه تم تجهيز 26 ملعباً رياضياً لاحتضان مباريات دوري المدارس واستضافة الفرق المشاركة، فيما يشارك في لجان التنظيم 132 مشرفاً وفي لجان التحكيم 60 حكماً وفي الفرق الطبية 26 مسعفاً.