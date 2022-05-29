يرعى رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية الأمير بندر بن خالد الفيصل مساء اليوم، اختتام بطولة المملكة الدولية لجمال الخيل العربية الأصيلة «كحيلة»، والتي تقام للعام الثاني على التوالي تحت إشراف مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة خلال الفترة من 25 - 29 مايو 2022 بواجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات بمدينة الرياض.



وقدم مدير عام مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة عبدالعزيز المقبل خالص شكره وتقديره لرئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية على الدعم الكبير واللامحدود الذي يقدمه لبطولات الخيل بمختلف أنواعها، ومنها تشريفه ورعايته لختام بطولة كحيلة الدولية، ودعمه المادي للخيل سعودية الأصل والمنشأ بالبطولة من خلال تقديمه مبلغ مائتي ألف ريال للفائزين، كما ثمن الاهتمام والمتابعة الدائمة من وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة ما أسهم في تطور هذه البطولات.

كما أشار المقبل في تصريح له بهذه المناسبة، إلى أن البطولة في هذا العام شهدت مشاركة أكثر من 511 رأساً من الخيل العربية الأصيلة من مختلف دول العالم كأكبر رقم يسجل في عدد الخيل المشاركة على مستوى البطولات الدولية بالمملكة العربية السعودية، مثمناً في الوقت ذاته الجهود التي قدمتها اللجنة المنظمة لضمان نجاح البطولة واستمرارها في الأعوام القادمة.

وأضاف مدير عام مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية بأن اليوم الختامي سيشهد تتويج الفائزين ببطولات الفئات المشاركة، وهي بطولات المهرات، وبطولة الأفراس، وبطولة الأمهار، وبطولات الخيل سعودية الأصل والمنشأ، وبطولة الفحول، وتكريم المشاركين والجهات الراعية للبطولة ولجان التحكيم والانضباط.