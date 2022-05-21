توج مدير مكتب وزارة الرياضة بالبدائع فواز الحربي وبحضور نائب رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة الطائرة حسين سليسي نادي النصر بالكأس والميداليات الذهبية بعد حصوله على المركز الأول في نهائيات بطولة المملكة للصعود للدوري الممتاز للكرة الطائرة لدرجة الشباب بعد فوزه على البدائع بثلاثة أشواط مقابل شوط جاءت نتائج الاشواط 25/16،21/25، 28/26، 25/23.وحصل السلام على المركز الثاني والميداليات الفضية بعد فوزه على النور 3/2 في مباراة مثيرة امتدت إلى خمسة اشواط جاءت نتائج الأشواط: 25/22، 22/25، 29/27، 17/27، 19/17.وحصل على المركز الثالث النور والميداليات البرونزية فيما حصل البدائع على المركز الرابع والميداليات البرونزية.