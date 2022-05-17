تنطلق بطولة المملكة الدولية لجمال الخيل العربية الأصيلة والخيل المصرية «كحيلة»، في نسختها الثانية على التوالي يوم الأربعاء المقبل، برعاية الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية ورئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل.

وتقام البطولة خلال الفترة من 25 حتى 29 مايو 2022م، وذلك في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات بمدينة الرياض، بإشراف مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة.

وأوضحت اللجنة المنظمة بأن البطولة تقام اعتزازاً بتاريخ وتراث الخيل العربية الأصيلة وإبراز هذه الرياضة العريقة وجهود المملكة في النهوض بها في المحافل المحلية والدولية، منوهة بأن البطولة تعد إحدى أهم بطولات الخيل العربية الأصيلة في المنطقة، والتي جاءت تكريماً لخيل الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - وأفضل هداياه لملوك العالم ومنها رسن كحيلة التي تندرج منه طرفة إحدى خيول الملك المؤسس حيث أهداها للملك جورج السادس بمناسبة تتويجه ملكاً للمملكة المتحدة، ومنها لملكة هولندا إذ أهداها فرسة «كحيلة جلابي» و«كحيلة سبيلية»، ومن ضمن 4 أفضل أفراس أهديت إلى ملك بريطانيا كانت الفرس حمراء اللون «كحيلة العجوز» مواليد 1927، والفرس «دفينا» فرس زرقاء مواليد 1920 «كحيلة كروش» والتي أهداها الملك عبدالعزيز إلى مربط كربت بارك الشهير التابع لليدي ونتورث ابنة الليدي بلانت في بريطانيا.

وبينت اللجنة بأن البطولة ستقام بواجهة الرياض والتي تقع في محيط مطار الملك خالد الدولي، في وسط صالة مغلقة مكتملة الخدمات حيث تحتوي صالة العرض الرئيسية على 3 مناطق للجلوس، ومنطقة للضيافة، ومنطقة استعراض الخيل، ومنطقة الفعاليات، ومنطقة الأطعمة، وتستمر فترة الفعاليات من الساعة الـ1 ظهراً وحتى الساعة الـ11 مساءً.