توج نائب رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة سعد الرويس فريق العمران بالكأس والميداليات الذهبية في بطولة المملكة للصعود للدوري الممتاز لكرة الطائرة لدرجة الناشئين والتي أقيمت على صالة نادي النصر، بعد فوزه على الرائد الذي حل بالمركز الرابع والميداليات البرونزية وذلك بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة وتحقيقه العلامة الكاملة 9 نقاط جاءت نتائج الأشواط 25/22، 25/22، 25/19.

فيما حل اليرموك بالمركز الثاني والميداليات الفضية بعد فوزه على النصر بثلاثة أشواط مقابل شوط الذي حل في المركز الثالث ونال الميداليات البرونزية، وجاءت نتائج الأشواط 25/22، 25/21، 13/25، 25/22.

وتأهل كل من نادي العمران واليرموك لمصاف أندية الدوري الممتاز لكرة الطائرة لدرجة الناشئين في الموسم القادم.

وحضر التتويج المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للكرة الطائرة نايف العبيد ونائب رئيس اللجنة الفنية باتحاد الطائرة حسين سليسي ومدير إدارة الألعاب المختلفة بنادي النصر بندر الماضي.