قررت لجنة المنتخبات والتدريب بالاتحاد السعودي لكرة اليد، إقامة معسكر داخلي للمنتخب السعودي الأول خلال الفترة من 15 حتى 22 مايو القادم، فيما ستغادر بعثة الأخضر يوم 23 مايو إلى دولة الكويت للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية الثالثة والمقرر إقامتها في الكويت خلال الفترة من 24-30 مايو 2022م.وسيقود كفة الأخضـر فنياً خلال المعسكر ودورة الألعاب الخليجية، المدرب الوطني فاضل آل سعيد ويساعده موسى الهزاع، فيما سيكون الدولي السابق حسين آل إخوان مديراً للمنتخب والدولي السابق بندر الحربي إدارياً للأخضر.وضمت القائمة 23 لاعباً وهم: علي التاروتي، حسين التاروتي، جهاد أبو علوة، مصطفى العليوات، حسان الغزيوي «النور»، حيدر الحسن، محمد الطويل، فيصل قريش، أحمد العبدالله، مصطفى الحسن «الصفا»، علي آل إبراهيم، محمد الباشا، حسين المحسن، عبدالله اليوسف، حسن التريكي «الخليج»، علي المسلم، أيمن آل غزوي، حسين القصاب «الترجي»، حسن تريك، محمد المطرود «مضر»، صالح العاشور، ماجد العبدالمحسن «القارة»، صادق المحسن «المحيط».