دشن رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتجديف على حسين علي رضا، أول مركز تدريب للاتحاد، وذلك في درة العروس في محافظة جدة.

وحضر التدشين أعضاء مجلس الإدارة حسان علي رضا، وعلي عبدالعزيز التركي، وشيرين أبوالحسن، ونبيلة أبوالجدايل ولبنى هداية، .

ويهدف الاتحاد من هذا المركز لوجود مكان مناسب لممارسة رياضة التجديف وتأسيس لاعبي النشء، إضافة إلى تجهيز المنتخب السعودي للاستحقاقات المقبلة على رأسها دورة الألعاب الآسيوية في الصين التي تنطلق سبتمبر المقبل.

وبدأ اللاعبون تدريباتهم في المركز على بحيرة درة العروس، إذ شارك 11 لاعباً في التمارين بإشراف المدربين البريطاني وليام باري والمصري كمال حسن.

وتدرب اللاعبون واللاعبات السعوديين على أنواع من القوارب الفردي والزوجي والرباعي.

وتضمنت التدريبات التي كانت لمدة ساعة ونصف تمارين على كيفية التكنيك الصحيح للتجديف والسرعات.

وعقب ذلك تناول الجميع وجبة الإفطار التي أقامها الاتحاد، وبعدها عقد مجلس الإدارة اجتماعه الثاني الذي ناقش فيه عدداً من المستجدات واعتماد اللوائح.