حسم النصر بطولة المربع الذهبي لكرة السلة لصالحه، بعد فوزه على نظيره أحد ٦٥-٥٤، قبل نهاية الجولة الاخيرة بالفرق النقطي، وينتظره لقاء أخير امام الهلال (الثلاثاء) القادم «تحصيل حاصل»، بعد ان رفع رصيده إلى ٩ نقاط بينما تراجع أحد إلى المركز الثالث برصيد ٧ نقاط، في اللقاء الذي جمع الفريقين على صالة وزارة الرياضة مساء امس (الأحد).

النصر فرض أسلوبه وسيطر على المباراة من البداية ونجح في التصويبات الثلاثية التي كانت مصدر قوته، عكس الفريق الأحدي الذي تأثر بشكل كبير بضياع معظم التصويبات التي نجح لاعبو النصر في الاستفادة منها والاعتماد على السرعة والمهارة والتركيز في الدفاع تحت السلة ما منحه مصدر خطورته.

وحافظ الاتحاد على المركز الثاني برصيد ٨ نقاط بعد فوزه على الهلال ٩٠-٧٨، وحل الهلال بالمركز الرابع برصيد ٦ نقاط، في اللقاء الذي جمع الفريقين على الصالة نفسها. ولم يجد الاتحاد صعوبة في انهاء اللقاء لصالحه. وتأثر الهلال بغياب نجميه محمد السويلم وأسامة برقاوي.

واليوم (الإثنين) راحة للفرق، وتستأنف الجولة الاخيرة بمواجهة النصر نظيره الهلال (الثلاثاء) على صالة وزارة الرياضة بالرياض عند الـ١١:٣٠ مساء، ويسبقها لقاء يجمع الاتحاد بنظيره أحد عند الـ٩:٣٠ مساء.