انطلقت منافسات المرحلة الأولى من المربع الذهبي لكرة السلة بمشاركة الـ4 الاوائل في الدوري (الهلال، النصر، الاتحاد، أحد).

فاز النصر على الاتحاد ٩١-٨٢، وفاز الهلال على نظيره أحد ٧٦-٦٨، في مواجهتي المرحلة الأولى من المربع الذهبي اللتين أقيمتا أمس (الجمعة) على صالة وزارة الرياضة بالمدينة المنورة.

وتقام اليوم (السبت) الجولة الثانية. ويجمع اللقاء الاول الاتحاد مع الهلال عند الساعة ٩:٣٠ مساء، والثاني يجمع أحد والنصر عند الساعة ١١:٣٠ مساء.

وتلعب مباريات المرحلتين الأولى والثانية من دور واحد، وتحسم منافسات البطولة للفريق الأعلى نقاطًا في ختام المنافسات. وفي حالة تعادل فريقين أو 3 ينظر للمواجهات بينها، وفي حالة التعادل في المواجهات ينظر لفارق نقاط التسجيل بين الفرق الـ3 (ما له وما عليه)، وفي حالة التعادل في نقاط التسجيل ينظر إلى فارق نقاط التسجيل (ما له وما عليه) للفرق الـ4 المشاركة في المربع الذهبي، وفي حالة التعادل في النقاط يتم الحسم عن طريق القرعة. وتعد هذه البطولة ختام بطولات الموسم الحالي، بعد ختام بطولة الدوري، وكأس وزارة الرياضة.