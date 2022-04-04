يشارك المنتخب السعودي للتجديف في معسكر الاتحاد الدولي للتجديف في دولة إيطاليا وذلك خلال الفترة 3 إلى 10 أبريل الجاري، حيث تتضمن بطولة بيدولوكو الدولية والتي تضم عددا من السباقات. واختار الجهاز الفني للمنتخب 4 لاعبين هم: كاريمان أبو الجدايل وهيا المامي وتركي العارف وحسن قادري، تحت إشراف المدرب المصري كمال حسن. وترأس البعثة يوسف جليدان المدير التنفيذي للاتحاد الذي أكد أن المشاركة في هذا المعسكر يفتح آفاقا جديدة للاعبي المنتخب وخوض سباقات قوية مع لاعبي العالم لزيادة حصيلتهم الفنية وتقييم مستواهم. وبدأ لاعبو المنتخب الأربعة أمس تدريباتهم على البحيرة ضمن المعسكر التطويري استعدادا للدخول في السباقات يومي 9 و 10 من الشهر الجاري.