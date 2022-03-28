أقام اتحاد الجالية الفرنسية بالتعاون مع سفارة فرنسا بالرياض وإدارة المشاركة المجتمعية في اتحاد الجولف، أول بطولة مفتوحة في نادي ديراب للجولف بمشاركة أكثر من 100 لاعب ولاعبة من مختلف الجنسيات من رجال أعمال سعوديين ورجال أعمال فرنسيين يعملون داخل المملكة، يتقدمهم عدد من لاعبي ولاعبات المنتخب السعودي للجولف.

ولعبت منافسات البطولة على شكل «تكساس سكرامبل - أربع كرات أحسن كرة» التي تشجع المبتدئين على كسب معلومات وتقنيات في اللعب وتحسين معرفتهم في لعبة الجولف.

وتم تتويج الفائزين بجوائز البطولة من قبل السفير الفرنسي لدى المملكة العربية السعودية، لودوفيك بويّ ورئيس اتحاد الجالية الفرنسية فيليب كورال، حيث حقق المركز الأول حسب نظام اللعبة رغم التساوي مع المركز الثاني، الفريق الرباعي المكون من «بوشعيب الجدياني وحكيم هانك ومارك داي وراشل روبنسن» بمجموع 58 نقطة، وجاء في المركز الثاني فريق «أنتوني فانتيس وفانسنت بالاس وفابريس فيدل ونيك سوفيرال» بمجموع 58 نقطة، ونال المركز الثالث فريق «لورنت داير وألكساندرا داير ودونالد استيفلي وأنجلا استيفلي» بمجموع 60 نقطة.

وقدم السفير الفرنسي لودوفيك بويّ شكره لرئيس الاتحاد السعودي للجولف ياسر بن عثمان الرميان على التعاون المشترك الذي أسهم في نجاح هذه البطولة، مقدماً شكره لإدارة نادي ديراب، وقال: «هذا النجاح المتميز شجعنا على أن تكون هذه البطولة سنوية للمساهمة في إثراء رياضة الجولف السعودية وتنمية معارف وقدرات اللاعبين واللاعبات باللعب مع أصحاب الخبرات، ونشكر جميع الجهات الداعمة والمشاركة وكافة اللاعبين واللاعبات من مختلف الجنسيات»، مشيداً بما تشهده السعودية من حضور رياضي دولي متعدد في مختلف الرياضات، «هذا الحراك الرياضي الكبير يؤكد مجدداً أن السعودية تمضي بعناية وتفوق وتطلع لتقديم مزيد من العمل الرياضي المبهر بدعم واهتمام حكومي كبير، فهناك حضور ناجح في رالي داكار وجولات الجولف الأوروبية وفي الفورمولا1 وغيرها من الفعاليات الرياضية الدولية».