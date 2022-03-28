حصد المنتخب السعودي للتجديف 9 ميداليات في بطولة دول مجلس التعاون الخليجي للتجديف داخل الصالات والتي أقيمت في الكويت.وشهدت بعثة أخضر التجديف تواجد السيدة شيرين أبو الحسن نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد.وتوج راكان علي رضا بالميدالية الذهبية في فئة عمومي رجال 2000 متر، وكاريمان أبو الجدايل ذهبية عمومي السيدات 2000 متر.فيما نال كل من سلمى مؤمنة وعمر السيد ذهبية الناشئين فئة 2000 متر، وحصد كل من هيا المامي وإيمان رفيق الميدالية الفضية زوجي السيدات 1000 متر وحسن قادري وماجد ناظرة فضية زوجي الرجال 1000 متر.وعلى صعيد الفريق الرباعي حقق كل من راكان علي رضا وحسن قادري وتركي العارف وعبد الله الحي الميدالية الفضية.كما خطفت سلمى مؤمنة فضية الوزن الخفيف سيدات 2000 متر، وسلطان الشالي برونزية الوزن الخفيف لذات الفئة.وكان الجهاز الفني المكون من البريطاني وليام لويس باري والمصري كمال حسن قد أشرف على معسكر المنتخب في الكويت الذي انطلق من 17 مارس الجاري.من جهته هنأ سعادة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ علي حسين علي رضا لاعبي المنتخب على ما حققوه من إنجازات، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح وحصد المزيد من الميداليات والألقاب خلال الفترة المقبلة.ميداليات المنتخب السعودي للتجديف:راكان علي رضا - ذهبية - عمومي رجال - 2000 متركاريمان أبو الجدايل - ذهبية - عمومي سيدات - 2000 مترسلمى مؤمنة - ذهبية - ناشئات سيدات - 2000 مترعمر السيد - ذهبية - ناشئين رجال - 2000 مترسلطان الشالي - برونزية - خفيف وزن رجال - 2000 مترسلمى مؤمنة - فضية - خفيف وزن سيدات - 2000 مترهيا المامي وإيمان رفيق - فضية - زوجي سيدات - 1000 مترحسن قادري وماجد ناظره - فضية - زوجي رجال - 1000 مترراكان علي رضا وحسن قادري وعبد الله الحي وتركي العارف - فضية - رباعي رجال - 2000 متر.