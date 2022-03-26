ماتيو بونسياني، أحد الوجوه التي تسجل حضورها من خلال سباق الفورمولا1، حيث يعمل مديرا للاتصالات في رياضة السيارات بشركة بيريللي الإيطالية المصنعة للإطارات.

سألته «عكاظ» على هامش المنافسات عن مشواره العملي السابق، فقال: «عملت من قبل في فيراري وكذلك في الفورمولا 1.. ثم أصبحت مدير الاتصالات لشركة فيراري آسيا باسيفك المكونة من 12 دولة ومقرها في شنغهاي، وعندما أصبح جون تود رئيسا انتقلت إلى فرنسا وكنت مندوب الإعلام والاتصال للاتصال الأجنبي حتى عام 2018، مشيرا إلى أنه تنحى عن العمل عندما أجبرتني ابنتي الثالثة على ذلك، بحسب قوله».

ماتيور يبدو متفائلا بمشواره القادم في مجاله، حيث قال: «الآن وبعد عامين من الوباء أشعر أن الوقت قد حان لفعل شيء آخر، لذا انضممت إلى شركة بيرللي».