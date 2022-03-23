تعقد لجنة التطوير والتدريب في رابطة الهواة لكرة القدم، بالتعاون مع لجنة الحكام الرئيسية، غداً (الخميس)، محاضرة تثقيفية للاعبين عن التعديلات الجديدة في قانون كرة القدم، عن بعد عبر تطبيق زووم، يلقيها رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم «سابقا» مرعي العواجي.

وخصصت المحاضرة للاعبي فرق الملحق ودور الـ16 المشاركين في بطولة الأبطال للهواة لكرة القدم للعام 2022، التي ستنطلق يوم الخميس 28 شعبان 1434 الموافق 31 مارس 2022، وستطبق التعديلات على جميع منافسات رابطة الهواة.

يذكر أن رابطة الهواة لكرة القدم التي تأسست عام 2014، تضم 55,600 لاعب مسجّلين في 2000 فريق.