تنطلق منافسات النسخة الـ 23 من بطولة كأس النخبة للكرة الطائرة غدا (الثلاثاء) على صالة وزارة الرياضة بالرياض على مدى ثلاثة أيام بنظام الدوري من دور واحد، وبمشاركة الفرق الأربعة الأوائل في الدوري الممتاز للموسم الحالي (الأهلي، الهلال، الفيصلي، والترجي).

وسيشهد اليوم الأول من البطولة إقامة مواجهتين، تجمع أولاهما فريقي الأهلي والترجي عند تمام الساعة الـ3:45 عصراً، حيث سيقود اللقاء حكم أول سامي أمين، وحكم ثان عبدالله الوردي، وسعد القحطاني مسجلاً.

أما المواجهة الثانية، فتجمع الهلال والفيصلي في قمة مرتقبة عند تمام الساعة الـ 6:15 مساء، ويقودها حكم أول هاني سنان، وحكم ثان منصور القحطاني، وسعد الدوسري مسجلاً.



• الهلال.. «زعيم النخبة»

وكان الهلال قد استحق لقب «زعيم البطولة» بكل جدارة واستحقاق، بعد أن استطاع تحقيق كأسها 15 مرة من أصل 22 نسخة، حيث نجح في تحقيق أول نسخة لها في موسم 1998 - 1999، فيما يأتي الأهلي ثانياً وبفارق كبير جداً خلف الهلال، إذ تمكن من تحقيقها 6 مرات فقط، بينما ذهبت نسخة 2013 - 2014 لصالح الوحدة.

• نقل مباشر واستوديو تحليلي

ستقوم قناة SCC الرياضية بنقل مباشر لجميع مباريات كأس النخبة ويصاحبها استديو تحليلي، حيث ينتظر أن تحظى البطولة بحضور جماهيري كبير جداً في مواجهاتها كافة.