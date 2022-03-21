بارك وكيل محافظة المجمعة خالد محمد البابطين لمحافظ المجمعة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل ما تحقق من نجاح وتفاعل جماهيري مميز في رالي سدير بنسخته الأولى، مؤكداً أن ما قدمه أبناء الوطن عامة، وأبناء المجمعة على وجه الخصوص يجعلنا فخورين بإنجازاتهم في الأنشطة والمناسبات الوطنية التي تستضيفها المحافظة.

وقال البابطين: «أسعدتنا المشاركة بأول رالي يقام في المجمعة وهو مصدر فخر واعتزاز لنا جميعاً، لافتاً إلى أنها تأتي ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية وتهدف إلى تطوير رياضة السيارات في المنطقة وتعزيز دور الأنشطة الرياضية لتحقيق رؤية المملكة 2030».

إضاءة مشرقة

ووصفت منال العبداني الرالي وهي من بنات محافظة المجمعة وواحدة ممن تابعوه بشغف منذ اللحظة الأولى بالإضاءة المشرقة، مشيرة إلى أن أهالي المجمعة استمتعوا على مدار ثلاثة أيام بمتابعة السباق والفعاليات المصاحبة له.

وقالت العبداني: «نحمد الله على هذا النجاح الذي تم بفضل من الله ثم بدعم أمير المحافظة وبجهود أبناء الوطن وسواعد أبناء المنطقة وهو نجاح وطني يحسب للجميع».

وتابعت: «تميز الرالي بالتفاعل الجماهيري والمشاركة الواسعة لأكثر من 63 متسابقاً مثلوا 10 دول: السعودية، الكويت، نيوزلندا، أستراليا، ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا، البيرو، لبنان، وقطر، آملة زيادة الفعاليات المصاحبة لإضفاء المزيد من المتعة للجماهير وشكراً من القلب لكل من ساهم في إنجاح الرالي ولكل من حضر وشارك».

الفريحي: انتصاري بالنسخة الأولى تاريخي

وعبّر السائق السعودي خالد الفريحي عن سعادته للفوز بالنسخة الأولى وتصدر الترتيب العام وفئة T1 واصفاً الفوز بالتاريخي كونه أول بطولة للراليات في محافظة المجمعة.

وأكد الفريحي أنه استمتع كثيراً بالسباق في ظل المنافسة الشديدة والندية الكبيرة، موجهاً الشكر لمحافظ المجمعة وأبناء المنطقة على حسن ضيافتهم وكرمهم والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية واللجان المنظمة والعاملين في الرالي ولكل من سانده.

الشمري: نجاح تنظيمي رائع

وهنأ بطل فئة T2 خلف الشمري الجميع على النجاح التنظيمي للرالي والفائزين، متمنياً حظاً أوفر لمن لم يحالفه الحظ.

وأوضح الشمري أن الرالي كان تنافسياً منذ اللحظة الأولى، وما تحقق كان بفضل من الله ثم بفضل الجماهير التي آزرت المتسابقين طيلة مراحل الرالي.

السيف: التنوع الجغرافي شكل تحدياً حقيقياً

وقال بطل رالي سدير في هذه الفئة ومتصدر بطولة العالم للراليات الصحراوية صالح السيف: «استمتعنا كثيراً بالمسارات والتنوع الجغرافي للمنطقة التي شكلت تحدياً حقيقياً لنا طيلة مراحل السباق».

وتابع: «استطعنا والحمد لله بما نملك من خبرة بحسم لقب الفئة لصالحنا ومشاركتنا في سدير واجب وطني ونحن كمتسابقين ومحبين لرياضة السيارات عشنا تجربة لا تنسى، فهنيئاً لنا برالي سدير».

العقيد التويجري: أهنئ الجميع على إنجازنا

ووجّه قائد فريق الأمن العام للسيارات والدراجات النارية العقيد شاكر بن سليمان التويجري نيابة عن كافة أعضاء الفريق الشكر والتقدير لوزير الداخلية، ولمساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على الأمن العام ومساعده لشؤون التدريب على الدعم اللامحدود الذي يحظى به الفريق، مهنئاً الجميع بإنجازات فريق الأمن العام ضمن منافسات رالي سدير.

المهنا: رالي جميل أظهر قدرة أبناء المحافظة

وقال بطل الراليات السعودي إبراهيم المهنا سائق فريق شؤون الضباط برئاسة أمن الدولة ونادي ضباط قوى بطولة فئة الشاحنات:«إن الرالي كان حدثًا رائعاً أظهر مدى قدرة أبناء محافظة المجمعة على تقديم رالي ناجح على كافة الأصعدة».

الكويتية الخريبط: شكراً لضيافتكم

وأخيرا شاركت سارة علي الخريبط من دولة الكويت الشقيقة في فئة الدراجات عجلتين وحققت المركز العاشر على الترتيب العام للدراجات.

وأبدت الخريبط سعادتها للمنافسة في الرالي مع إخوانها في المملكة العربية السعودية، موجهة الشكر لأبناء محافظة المجمعة على حسن استقبالهم وكرم ضيافتهم، مشيرة إلى أنها ستشارك في النسخ القادمة للرالي بإذن الله لما لقيته من ترحاب وحسن تنظيم وتفاعل جماهيري واسع.