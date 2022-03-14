تقام يوم الخميس القادم بمدينة ينبع الصناعية فعاليات الدورة التمهيدية لمدربي الآيكيدو التي تنظمها اللجنة السعودية للآيكيدو في مدينة ينبع الصناعية خلال الفترة من 17 إلى 19 مارس الجاري بمشاركة 25 مدربا، ويحاضر في الدورة الدكتور أسعد المدني مدير التدريب والتطوير في اللجنة السعودية للآيكيدو.

وستكون أبرز محاور الدورة مقدمة في لعبة الآيكيدو والتعرف على اللعبة وقانون اللعبة ومهارات التواصل مع اللاعبين وكيفية التعامل معهم وعوامل الأمن والسلامة وطرق التدريب العملي، بجانب الجوانب النفسية والإدارية للعبة.

وأكد رئيس اللجنة السعودية للآيكيدو المهندس باسم زارع أن هذه الدورة تعتبر باكورة انطلاق الدورات التدريبية المختلفة وفقاً لأجندة الدورات التدريبية للعام 2022، وتأتي ضمن سلسلة الدورات التدريبية التي تنظمها اللجنة، مؤكدا أن اللجنة السعودية للآيكيدو تولي الاهتمام بإقامة الدورات التدريبية في مختلف الجوانب لتحقيق الاستفادة الكاملة منها ونقل الخبرات والمعلومات لكي تنعكس بالشكل الإيجابي على اللعبة.