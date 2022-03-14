يلتقي قطبا كرة الطائرة السعودية، الهلال والأهلي عند (6:15) مساء غد (الثلاثاء) على صالة وزارة الرياضة بالرياض في ختام مسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي، وستشهد المواجهة تتويج فريق الأهلي بكأس بطولة الدوري والميداليات الذهبية، والهلال صاحب المركز الثاني بالميداليات الفضية، والفيصلي صاحب المركز الثالث بالميداليات البرونزية.

وكان الأهلي حسم اللقب قبل نهاية الدوري في الجولة ما قبل الأخيرة بعد أن رفع رصيده إلى 58 نقطة، ثم الهلال في المركز الثاني 54 نقطة، والفيصلي في المركز الثالث 52 نقطة، ومن المتوقع أن تشهد المباراة إثارة وتنافساً بين الطرفين لما يملكانه من الإمكانات والعناصر، ويسعى الهلال لرد الثأر بعد خسارته في الدور الأول.

• نقل مباشر

ستقوم قناة SSC بنقل مباشر لمواجهة الهلال والأهلي في تمام الساعة 6.15 مساء بصوت المعلق زهير الضامن يصاحبها استديو تحليلي.

• طاقم دولي يقود اللقاء

كلفت لجنة الحكام الرئيسية الدولي سعد اليحيوي حكماً أول لقيادة المباراة، ويعاونه الدولي خالد الحديثي حكماً ثانياً، وعبدالعزيز الرميحي مسجلاً.

• الزغيبي: مباراة تاريخية

من جهته، أكد رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور خالد الزغيبي أن مواجهات الهلال والأهلي دائماً ما تشهد الإثارة والمتعة، ويتميز كل فريق بعناصر الخبرة والإمكانات، سواء على مستوى حوائط الصد أو الضربات الساحقة.

وتابع: «إذا تحدثنا عن أداء الفريقين فسنجد أن المستوى الفني متقارب، ومن الصعب التكهن بنتيجة اللقاء، ونأمل أن نشهد مباراة تليق بتاريخ الفريقين، وأتمنى التوفيق والنجاح للطاقم التحكيمي».