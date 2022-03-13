تشهد صالة وزارة الرياضة في الرياض يوم (الثلاثاء) عند الساعة (6:15) مساء المباراة الختامية للدوري الاستثنائي بين الهلال والأهلي.

ورغم أن الأهلي حسم لقب البطولة، فإن القمة الجماهيرية يتوقع أن تحفل بالكثير من الإثارة والندية، فالهلال الذي يحتل المركز الثاني يسعى لتحقيق الفوز على الأهلي وتعويض خسارة الدور الأول، فيما يبحث الفريق الأهلاوي الذي حسم اللقب لإثبات جدارته وتأكيد صدارته للدوري الممتاز، وهو ما سيزيد من صعوبتها على كلا الفريقين.

وقبل المباراة الختامية، يشهد غدا (الإثنين) إقامة 5 مباريات بداية بمواجهة فريق الفيصلي مع فريق الابتسام مليئة بالتشويق، في ظل رغبة كليهما في تحقيق انتصار معنوي، حينما يلتقيان على صالة نادي سدير بالمجمعة الـ 4 عصراً.

وفي الدمام، تودع طائرة الخويلدية أجواء الدوري الممتاز بلقاء يجمعها بفريق الاتحاد على صالة نادي الاتفاق، وذلك في تمام الساعة الـ 4 عصراً.

وفي القطيف، سيحفل اللقاء الذي يجمع بين الجارين الترجي والهداية بالكثير من الإثارة رغم هبوط الأخير رسمياً، وضمان الأول التواجد في بطولة النخبة، حينما يلتقيان على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية في تمام الساعة الـ 4 عصراً.

أما في سيهات، فيحل ضمك ضيفاً على الخليج، خلال المواجهة التي تجمعهما على صالة نادي الخليج في تمام الساعة الـ 4 عصراً.

وفي الرياض، يلتقي النصر والوحدة على صالة نادي النصر في تمام الساعة الـ 4 عصراً.