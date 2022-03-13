تستأنف منافسات الدوري الممتاز لكرة السلة غدا (الإثنين) ضمن الجولة الحادية والعشرين بإقامة (٦) مباريات، ففي المدينة المنورة يحل النصر الذي يحتل المركز الثاني برصيد٣٨ نقطة، ضيفاً على نظيره الأنصار الذي يحتل المركز السابع برصيد ٢٩ نقطة، وذلك على صالة وزارة الرياضة عند الساعة ٤ مساء.

وعلى صالة وزارة الرياضة بمدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة عند الساعة ٤ مساء، يلتقي الوحدة الذي يحتل المركز السادس برصيد ٣٠ نقطة مع نظيره الأهلي الذي يحتل المركز الثامن برصيد ٢٨ نقطة.

وعلى نفس الصالة وعند الساعة ٦:٣٠ مساء، يلتقي الاتحاد ثالث الترتيب برصيد ٣٦ نقطة مع نظيره الهلال متصدر الدوري برصيد ٣٩ نقطة.

وعلى صالة نادي الفتح عند الساعة ٥ مساء، يحل أحد الذي يحتل المركز الرابع برصيد ٣٥ نقطة، ضيفاً على نظيره الفتح الذي المركز الخامس برصيد ٣٢ نقطة.

وفي أبها وعند الساعة ٦ مساء، يحل النهضة الذي يحتل المركز الحادي عشر برصيد ٢٢ نقطة، ضيفاً على نظيره أبها الذي يحتل المركز الثاني عشر برصيد٢٠ نقطة.

وفي تبوك وعند الساعة ٤ مساء، يستضيف ضباء الذي يحتل المركز العاشر برصيد ٢٣ نقطة، نظيره السلام الذي يحتل المركز التاسع برصيد ٢٨ نقطة.