أعلنت اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب السعودية الأولى، إحدى مبادرات برنامج جودة الحياة، الموعد الجديد لإقامة الدورة خلال الفترة من 10 - 20 مارس القادم 2022، بعد أن تم تأجيلها بسبب جائحة «كوفيد-19» في نهاية مارس 2020.

وسيتنافس المشاركون في الدورة على الفوز بألقابها وجوائزها البالغة مليون ريال للميدالية الذهبية، و300 ألف ريال للميدالية الفضية، و100 ألف ريال للميدالية البرونزية.

وذكرت اللجنة العليا المنظمة أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل الفنية الخاصة بالدورة كأهلية المشاركة ونظام التجارب والتصفيات والبرنامج الزمني خلال الأيام القليلة القادمة.