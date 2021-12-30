كشف منظمو معرض «ريشة الإرادة للفنون التشكيلية» عن اللوحة المعجزة التي لاقت انبهار الحضور، حيث أظهرت سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- وهو يتوسط زعماء الدول الكبرى في العالم، الرئيس الأمريكي بايدن، والروسي بوتين، والبريطاني جونسون، والفرنسي ماكرون، والصيني «شي جين بينغ».وأقيم المعرض بحضور عدد من قناصل دول الكويت والإمارات والعراق وروسيا، وبحضور ورعاية سيدة الأعمال ناجية عبداللطيف جميل، التي اقتنت عددل كبيرا من اللوحات.في حين أبدى الشيخ الداعية عبدالله بانعمة إعجابه باللوحة المعجزة، وقال «إن لها أبعادًا عجيبة، ونجح الرسام أخي الموهوب راكان كردي في تقديم لوحة معبرة».وقد تم بيع كافة اللوحات بالمعرض، إذ تناوب رجال الأعمال على شرائها، وتجاوز إجمالي مبيعات اللوحات الـ300 ألف ريال، وتعتزم جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة برئاسة الدكتور عمار بوقس منظمة المعرض الذي أقيم في مركز الفنون بحي جميل بجدة، في توظيف المبالغ لتمكين الموهوبين من ذوي الإعاقة.وقد شهد اليوم الأخير إقبالًا كبيرًا من رجال الأعمال، حيث قام رجل الأعمال حمزة صيرفي بشراء عدد من اللوحات، كذلك فعل المهندس فيصل سمنودي والدكتورة منال فقيه بدورها أيضًا كان لها نصيب من المبيعات.كما حضر سفراء الإرادة الفنان قصي، ونجم فريق الأهلي وقائده ياسر المسيليم وبرفقته زميله محمد المجحد اللذان اقتنيا لوحتين، كما تواجد أيضًا ثنائي نادي الاتحاد المعتزل، حمد المنتشري وصالح الصقري، بالإضافة إلى وسائل الإعلام ومشاهير مواقع التواصل.وقد هنأ الحضور، الدكتور عمار وأعضاء الجمعية على نجاح المعرض في تقديم وجه حضاري للمجتمع له أبعاد سامية ونبيلة، وهو إبراز دور ذوي الإعاقة بأنهم مبدعون ومنتجون وذوو همم عالية، وهذا ليس مجرد كلام، وإنما أثبت المعرض ذلك من خلال إبداعاتهم.في حين أهدت الفنانة التشكيلية الروسية مارينا لوحة إلى السفير الروسي كشكر لحضوره المعرض ومشاركة المواهب من ذوي الإعاقة.