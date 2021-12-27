أعلن الاتحاد السعودي لكرة اليد عن إطلاق وتنظيم دوري السيدات الأول لكرة اليد 2021 خلال الفترة من ٢٧-٣٠ ديسمبر والذي ينطلق اليوم الاثنين بمشاركة 6 فرق في الصالة الرياضية بجامعة دار العلوم بالرياض، والذي ينظمه الاتحاد السعودي لكرة اليد ممثلا باللجنة النسائية في الاتحاد، إذ يعتبر الدوري هو النشاط النسائي الرسمي الأول في تاريخ اللعبة منذ تأسيس الاتحاد السعودي لكرة اليد.

ويشارك في الدوري 6 فرق قسمت على مجموعتين ضمت المجموعة الأولى فرق «نجد وجدة وهاندز والمجد»، فيما ضمت المجموعة الثانية فرق «نجد المستقبل وايليت والهمة». وسيدير المباريات حكمات سعوديات ممن شاركن في الدورات التي نظمها اتحاد اللعبة بالتعاون مع معهد إعداد القادة بوزارة الرياضة وترشيحهن لقيادة المباريات كمراقبات وحكمات.

وينطلق الدوري اليوم الاثنين بمواجهة فريق جدة هاندز أمام فريق نجد عند الثانية ظهراً، فيما ستجمع المباراة الثانية بين نجد المستقبل وفريق الهمة عند الساعة الثالثة عصراً.