أكد وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، نائب رئيس هيئة الفروسية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، أن الفروسية السعودية وصلت إلى العالمية، وأن استضافة المملكة لبطولة كأس السعودية للفروسية هذا العام والتي تعد من أقوى وأكبر جوائز سباقات الخيل وبمشاركة جياد من التصنيف الأول، تؤكد أنه كأس دولي ووصل إلى العالمية.

وقال لـ«عكاظ» على هامش حضوره في نادي سباقات الخيل قبل حفل بطولة كأسي ولي العهد بنسخته الـ56 أمس (الجمعة)، إن مشاركة الفارسات السعوديات في النسخة الثالثة من كأس السعودية قائمة ومفتوحة لهن.

وفي ما يتعلق بالخطط المستقبلية للرياضة السعودية، قال: «الخطط كثيرة والاتحادات كثيرة والتطوير جارٍ في ظل دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، واهتمامهما بالقطاع الرياضي»، مضيفا: «بدأنا نرى كثيرا من الفعاليات في أرض الوطن، وأيضا الكثير من الإنجازات باسم الرياضيين السعوديين، ونتمنى التوفيق للجميع».

وحول وجود اتفاقيات جديدة مع اتحاد الرياضة المدرسي، أفاد بقوله: «توجد اتفاقية بين اللجنة الأولمبية واتحاد الرياضة المدرسية، ويوجد دوري للمدارس وفق التنسيق مع وزارة التعليم».



