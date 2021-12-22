احتفى نادي الجبيل بأبطاله لاعبي المنتخب السعودي للكاراتيه بمقر النادي، الذين حققوا ميداليات عالمية في مشاركة المنتخب السعودي للكاراتيه مؤخرا، بحضور عضو مجلس إدارة النادي نايف البوعينين ورئيس رابطة المدربين السعوديين المدرب السعودي علي الزهراني.



وكان لاعبو نادي الجبيل الذين مثلوا المنتخب السعودي للكاراتيه حققوا ميداليتين برونزيتين وهم اللاعب علي أحمد مقري وزن تحت 61 واللاعب عمر سعد البخيت وزن فوق 76 في آخر مشاركة للمنتخب السعودي للكاراتيه في بطولة آسيا في كازاخستان.

وتعد لعبة الكاراتيه في نادي الجبيل من أهم الألعاب في النادي والتي تمول المنتخب السعودي بأبطال عالميين، تحت إشراف المدرب السعودي علي الزهراني الذي وصل بعدد هذه الميداليات إلى 175 ميدالية دولية من لاعبيه وتحت إشرافه من الصغر، ويعتبر أكثر مدرب قدم هذا العدد من الميداليات للوطن في جميع الرياضات.