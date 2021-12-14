حصد الصقار متعب بن منير القحطاني المراكز الثلاثة الأولى في الشوط المخصص لفئة حر فرخ إنتاج محلي، ضمن مسابقة المزاين التي يقيمها مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2021 بمقر نادي الصقور السعودي بملهم (شمال مدينة الرياض).

وحصل القحطاني على 600 ألف ريال كمجموع الجوائز للمراكز الثلاثة الأولى في الشوط، حيث تبلغ قيمة جائزة المركز الأول 300 ألف ريال، أما المركز الثاني 200 ألف ريال، والجائزة للمركز الثالث 100 ألف ريال.

وبين الصقار عن فرحته بفوزه بالمراكز الأولى، وأعتبر جائزته الفعلية هي المشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، وحول اقتنائه للصقور ذكر أنه اشتراها من مزرعة (شمال المملكة)، عندما أقام نادي الصقور السعودي المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور قبل أشهر، وكان طيره الحاصل على المركز الأول (رغوان) من أغلى الطيور التي بيعت في المزاد، بمبلغ يقدر بما يقارب 270 ألف ريال، كما حصل الطائر صاحب الاسم (شعاق) على المركز الثاني، أما (شافي) فقد حصل على المركز الثالث.

بينما نال الصقار القطري الشيخ عبدالعزيز سعود آل ثاني المركز الأول في الشوط المخصص لفئة (حر من حر فرخ).

وأعرب قائلا إن مشاعره لا توصف، فالمهرجان يعد عرساً خليجياً للمهتمين بالصقور، موضحاً أن الصقور المشاركة من كافة أنحاء العالم تعد جيدة وفريدة من نوعها والمنافسة أيضاً قوية، ومؤكداً أن الجميع فائز بمجرد مشاركته في مهرجان الملك عبدالعزيز.

وأشار إلى أنه اقتنى صقره «هلال» من مزارع روسية، وأن لديه مشاركات في الأشواط القادمة في مسابقة المزاين.

يذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور حدد 100 درجة لاختبار جمالية الصقر، موزعة على 7 عناصر هي: الرأس والعاتق، والنحر، والظهر، والحجم، واللون، والوسرة، وتمنح الصقور صاحبة أعلى الدرجات جوائز نقدية بواقع 600 ألف ريال لكل شوط، بإجمالي ٤.٢ مليون ريال موزعة على أشواط المسابقة السبعة.