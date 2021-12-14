تصدر الهلال الدوري الممتاز لكرة السلة مع نهاية الجولة الحادية عشرة التي اختتمت (الإثنين) الماضي بعد فوزه على منافسه فريق النصر ٩٨-٧١ ويرفع رصيده إلى (٢١) نقطة بينما أصبح النصر بالمركز الثاني برصيد (٢٠) نقطة.
وفي تبوك فاز فريق أحد بصعوبة على فريق ضباء ٨٦-٨٤ ويستمر بالمركز الثالث برصيد (٢٠) نقطة بينما ضباء في المركز (١١) برصيد (١٢) نقطة.
وفاز فريق الوحدة على ضيفه النهضة ٨٢ -٦٧ بمكة المكرمة ويحتل المركز الخامس برصيد (١٧) نقطة بينما فريق النهضة بالمركز (١٠) برصيد (١٣) نقطة.
وكسب الأنصار مضيفه السلام ٩٣-٧٢ ويحتل المركز السابع برصيد (١٧) نقطة بينما فريق السلام بالمركز التاسع برصيد (١٥) نقطة.
وانتصر الاتحاد على مضيفه أبها ٩٣-٤٨ ويحتل المركز الرابع برصيد (١٩) نقطة بينما أبها بالمركز (١٢) برصيد (١١) نقطة.
وفي الاحساء وبعد وقت إضافي فاز الفتح على ضيفه الأهلي ٩٥-٩٤ ويحتل المركز السادس برصيد (١٧) نقطة بينما الأهلي بالمركز الثامن برصيد (١٥) نقطة.