تغلّب نيكو علي والش، حفيد أسطورة الملاكمة محمد علي كلاي، في نزاله الثالث لهذا العام 2021 على رييس سانشيز الذي لم يُهزم سابقاً في غير نزالات الألقاب بملاكمة الوزن المتوسط، وذلك في حلبة ماديسون سكوير غاردن في نيويورك.

علي والش قضى وقتاً طويلاً في الحلبة عندما أصبح محترفاً قبل 4 أشهر، ليتحسن سجل نتائجه إلى 3 انتصارات دون خسارة.

وقال علي والش إنه سعيد بالملاكمة في الساحة الشهيرة ماديسون سكوير غاردن حيث تنازل جده محمد علي كلاي ضد جو فريزر على بطولة الوزن الثقيل في مارس 1971.

وقال علي والش البالغ من العمر 21 عاما «إنه لأمر مدهش». «هذه (الحديقة) هي جزء من التاريخ. مجرد التواجد هنا، ناهيك عن القتال هنا، هو شرف كبير». وفاز علي والش بسهولة في الجولة الأولى، ودعم سانشيز في نهاية المباراة. وكان قد ضربه بضربة رأس قوية في وقت متأخر من الجولة الثانية مما أصاب زميله. وتمكن سانشيز من إنهاء الجولة الثانية ثم قدم أفضل جولة له في النزال في الجولة الثالثة. حاول علي والش الحصول على الضربة القاضية في الجولة الرابعة لكن سانشيز أثبت أنه مراوغ حيث احتكم النزال إلى قرار حكام المباراة وبطاقات النقاط.

وتغلب علي والش على جوردان ويكس بالضربة القاضية الفنية في بدايته الاحترافية في أغسطس في تولسا، أوكلاهوما. بعد شهرين فاز أيضاً بالضربة القاضية الفنية على جيمس ويستلي في أتلانتا.