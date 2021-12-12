توج الهولندي ماكس فيرستابن بلقب بطل العالم لـ«الفورمولا-1»، بعدما خطف المركز الأول في جائزة أبوظبي الكبرى الختامية لهذا الموسم، من منافسه البريطاني لويس هاميلتون في اللفة الأخيرة اليوم (الأحد) على حلبة مرسى ياس.

ودخل السائقان السباق الأخير، وهما على المسافة ذاتها من حيث عدد النقاط في سيناريو لم يحصل في البطولة منذ عام 1974. وبدا هاميلتون في طريقه لحسم لقبه الثامن، والانفراد بالرقم القياسي قبل أن يحصل حادث قبل 5 لفات على النهاية، فدخلت سيارة الأمان لأربع لفات ومنحت فيرستابن لفة واحدة لمحاولة تجاوز غريمه ونجح في استغلالها على أكمل وجه، مستفيداً من إطاراته الجديدة.