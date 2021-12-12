اختتمت منافسات اختراق الضاحية بملتقى المملكة الأول للأندية أبطال المناطق لجميع الدرجات التي أقيمت في محافظة الليث بمشاركة 40 ناديًا وبمجموع 600 لاعب.

وتوج فريق الصفا بميدالية المركز الأول في فردي أشبال، وجاء نادي الوطن ثانيًا، والهلال ثالثًا، وفي فردي ناشئين حقق الشباب المركز الأول، والهلال ثانيًا، وجاء نادي جرش ثالثًا. أما في فردي شباب فقد حقق الشباب المركز الأول، وجاء نادي أحد ثانيًا، والهلال ثالثًا، كما جاء الشباب أولاً في فردي رجال، والصفا ثانيًا، والاتحاد ثالثًا.

وقدم محافظ الليث الدكتور فيصل الحازمي شكره للاتحاد العربي السعودي لألعاب القوى برئاسة الدكتور حبيب الربعان على اختيار محافظة الليث لتنظيم هذا الملتقى، كما أشاد بمتابعة مدير مكتب وزارة الرياضة بمكة المكرمة، بإلاضافة إلى ما شهده الملتقى من تنظيم رائع من قبل نادي الليث، ورحب باحتضان أي حدث رياضي قادم بالمحافظة.