حقق نادي النصر بطولة الغطس للأندية تحت 11 سنة وفوق 11 سنة، التي أقيمت من الخميس 9/12 وحتى يوم السبت 11/12 بالصالة الخضراء بجدة، وكانت الأندية المشاركة في البطولة الهلال والنصر والأهلي والشباب ونادي جبة من حائل.

وفاز نادي النصر للعبة الغطس بكأس البطولة بتحقيقه المركز الأول بقيادة الكابتن وليد أبكر وإداري الفريق مؤيد بدر، وحقق اللاعب فيصل فهد حميد المركز الأول في سلم المتحرك 1م تحت 11 سنة والمركز الثاني في السلم الثابت 5م تحت 11 سنة، كما أحرز أنفال مجلي المركز الثاني في السلم المتحرك 3م تحت 11 سنة والمركز الثالث في السلم الثابت 5م تحت 11 سنة.

واحتل هتان نعيم المركز الثاني في سلم 1م متحرك فوق 11 سنة والمركز الثاني في سلم 3م متحرك فوق 11 سنة، فيما حقق يزن نعيم المركز الثالث في سلم 1م متحرك فوق 11 سنة والمركز الثالث في سلم 3م متحرك فوق 11 سنة والمركز الثاني في سلم 5م ثابت فوق 11 سنة.