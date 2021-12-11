حقق الهداية مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما ألحق الخسارة الثانية بالفيصلي وصيف الترتيب العام، خلال الموسم الحالي، وذلك بتغلبه عليه بثلاثة أشواط مقابل شوطين، خلال المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على صالة نادي سدير بجلاجل في اطار منافسات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز للكرة الطائرة.

وجاءت نتائج الأشواط على النحو التالي: (٢٥ - ٢٣)، (٢٥ - ١٣)، (١٩ - ٢٥)، (١٧ - ٢٥)، و(١٣ - ١٥).

ضمك - الوحدة

وفي خميس مشيط، أوقف الوحدة صحوة مضيفه ضمك، وتغلب عليه بثلاثة اشواط نظيفة، جاءت نتائجها على النحو التالي: (٢٨ - ٣٠)، (٢٢ - ٢٥)، و(٢٣ - ٢٥).

الترجي - الاهلي

أما في الدمام، فوسع الأهلي الفارق في صدارة الترتيب العام مع أقرب منافسيه، عقب أن تغلب على مضيفه الترجي بثلاثة أشواط نظيفة، جاءت نتائجها على النحو التالي: (١٧ - ٢٥)، (١٩ - ٢٥)، و(١٥ - ٢٥).

الخويلدية - النصر

وفي القطيف، حقق الخويلدية انتصارا هاما على حساب ضيفه النصر بثلاثة أشواط مقابل واحد، جاءت نتائجها على النحو التالي: (٢٣ - ٢٥)، (٢٥ - ١٩)، (٢٥ - ١٩)، و(٢٩ - ٢٧).

الخليج - الابتسام

وفي الدمام، تجاوز الخليج عقبة الابتسام وتغلب عليه بثلاث أشواط مقابل شوط واحد، جاءت نتائجها على النحو التالي: (٢٥ - ١٩)، (٢٥ - ٢٣)، (١٨ - ٢٥)، و(٢٥ - 21)