توّج اللاعب السعودي الهاوي فيصل سلهب بلقب البطولة السعودية المفتوحة، في حفل خاص أقيم بعد نهاية المنافسات التي احتضنها نادي الرياض للغولف، وعلى مدى ثلاثة أيام شهدت جولات البطولة منافسات مثيرة بين 88 لاعباً من أكثر من 27 دولة تأهل 60 منهم إلى الجولة الأخيرة. وتفوق سلهب على أقرب منافسيه بفارق خمس ضربات، إذ أنهى المنافسات بنتيجة 210 ضربات (6 ضربات دون المعدل).

وشهدت البطولة في نسختها السادسة إثارة منقطعة النظير، على رغم نجاح سلهب في توسيع الفارق عن أقرب المنافسين، بعد تحطيمه للرقم القياسي لملعب نادي الرياض للغولف في ثاني أيام المنافسات، ليبلغ الحفرة الأخيرة بنتيجة 66 ضربة (6 ضربات دون المعدل)، ليتوّج مرتين مع نهاية المنافسات بصفته الفائز في فئة الهواة، إضافة إلى تتويجه بلقب البطولة متفوقاً على منافسيه من المحترفين.

وكان الرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية عبدالعزيز العنزي والمدير التنفيذي للاتحاد السعودي للغولف محمد العيسى توّجا سلهب باللقب، وسط حضور واسع من ممثلي الاتحاد وشركة غولف السعودية ووزارة الرياضة، تقدمهم مساعد وزير الرياضة الدكتور رجاء الله السلمي، وحشد واسع من الإعلاميين وجماهير رياضة الغولف.

ونجح سلهب في التفوق على أقرب المنافسين بواقع 5 ضربات، إذ حل في المركز الثاني بنتيجة 210 ضربات السعودي سعود الشريف، فيما حل الإسباني غابريل سانز في المركز الثالث، والقطريان علي الشهراني ويوسف جهاني.

وأبدى سلهب سعادته الكبيرة بالفوز والتأهل لمنافسات بطولة السعودية الدولية، وقال: «شرف كبير التتويج بهذا اللقب، خصوصاً في ظل المنافسة الكبيرة والمستويات المميزة التي قدمها المشاركون، ما يمنح هذا المنجز قيمة خاصة بالنسبة لي».

وحول المستوى المميز، ونجاحه في كسر الرقم القياسي لملعب نادي الرياض علق: «الحمد لله هذا العمل المتواصل والدعم الكبير الذي نجده، سواء من الاتحاد السعودي أو غولف السعودية يعزّزان فرصنا بالظهور بالصورة الأفضل، كما أن أرضية الملعب الرائعة في هذه المناسبة كان لها دور كبير في ظهور كافة المشاركين بالمستويات اللافتة، وقد لاحظنا التنافس القوي بين الجميع».

من جانبه، عبر محمد العيسى عن سعادته بالمستويات التي شهدتها البطولة، وتابع: «شاهدنا أداءً لافتاً على مدى الأيام الثلاثة الماضية، التركيز الكبير للاعبين أسهم في التنافس المثير الذي عشنا تفاصيله، كما سعدنا بفوز سلهب الذي يمثل بلا شك دليلاً واضحاً على التطور الكبير للاعبين السعوديين الذين نطمح إلى أن نراهم على منصات التتويج في جميع المحافل، ونتطلع بحماس إلى وصولهم للنسخة السابعة من البطولة».