نجحت الخدمات الطبية المصاحبة لسباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا1، في توفير الرعاية الطبية الكاملة لتغطية الحدث الرياضي المرموق الذي اختتم فعالياته في جدة أخيرا.

ولضمان التغطية الطبية والسلامة في جميع الأوقات خلال هذا الحدث الرياضي الدولي غبر المسبوق، جرى حشد مجموعة مختارة من أصحاب الكفاءات والخبرات الطبية المزوّدين بأسطولٍ من سيارات الإسعاف، وشمل الفريق الطبي التابع لها 10 عيادات ميدانية و20 سيارة إسعاف وأكثر من 250 من أفراد الطاقم الطبي، من أطباء ومسعفين وممرضين وفنيي طب الطوارئ.

من جانبه، قال قائد فريق الخدمات الطبية ويناد وينغارات: «لا شك في أنّ مواكبتنا سباق الجائزة الكبرى للفورمولا1 في المملكة العربية السعودية شكلت تحدياً كبيراً، لكننا بفضل أعضاء فريقنا الأكفاء وقدراتنا العملية وتجهيزاتنا الميدانية نجحنا في تجاوز جميع العقبات والتحديات، مدفوعين بالشغف للعمل لأكثر من 20 ساعة يومياً من دون توقف. كنا سعداء جداً بما نقوم به، ونجحنا في التعامل والتفاعل مع الأطباء السعوديين المحليين والمتخصصين في الصدمات والحوادث. لا يمكنني وصف الشعور بالفخر والرضا الذي انتابنا بعد انتهاء هذا الحدث بنجاح، والسعادة للعمل مع فريقٍ استثنائي».