أشاد الصقارون الدوليون المشاركون في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور2021 -الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في مقره بملهم حتى 16 ديسمبر الحالي- بالتنظيم المتميّز والترتيب الجميل لسير المنافسات، مما أسهم في سير الأشواط بسلاسة.وأوضح البحريني طارق نبيل البلوشي عضو فريق BHR الحاصل على المركز الثاني في فئة (حر فرخ محترفين دوليين) أنه مشارك ومتابع للمهرجان منذ انطلاقته وحتى الآن، وشهد التطور الكبير والسريع من عام لآخر، وهذه جهود يشكر عليها نادي الصقور السعودي.وأكد البلوشي أن مستويات المنافسة ازدادت حماساً وقوة، وقد نجحنا في تحقيق المركز الثاني عبر الصقر (سرهيد)، متوقعًا أن يكون النهائي أقوى بين المشاركين على الكأس الغالية على قلوب جميع الخليجيين.من جانبه يرى الإماراتي راشد أحمد الرميثي أن المهرجان يتطور عاماً بعد عام، وهذا نتاج طبيعي للعمل المبذول من قِبل القائمين عليه، مشيراً إلى أنه نجح في تحقيق التأهل، حيث حقق المركز الرابع في فئة (شاهين قرناس محترفين دوليين).بدوره قدم الإماراتي سعيد خليفة الرميثي الشكر لنادي الصقور السعودي على الجهود المبذولة في إخراج هذا الحدث بهذه الصورة والدعم غير المحدود لهذا الإرث العريق، مؤكدا أن وتيرة المنافسة ازدادت عن النسخ الماضية، وذلك بسب التحضير الجيد من الصقارة لهذا المهرجان وحرصهم على المشاركة وتقديم أفضل المستويات في السباقات.